Jelle Reumer: Zondebok

Het is een tamelijk onbekende soort die het in ons land zeer voor de wind gaat. Hij staat nog niet in de bekende veldgidsen, maar hij is ongemerkt overal aanwezig. Het is de zondebok. De zondebok gedijt net als de meeste invasieve exoten in wat ecologen wel een verstoorde leefomgeving noemen, een habitat die gekenmerkt wordt door een of andere vorm van hinder, al dan niet werkelijke hinder of verzonnen hinder. Al in de middeleeuwen kon de zondebok worden waargenomen. Tijdens uitbraken van de pest bijvoorbeeld, kregen daarvan de joden de schuld en deze zondebokken werden toen hardhandig aangepakt. Ook kwam de zondebok destijds vaak tevoorschijn in de vorm van heksen, die werden dan verbrand. Het is dus een kenmerk van de zondebok dat hij meerdere vormen kan aannemen. Dat is een overeenkomst met de oude Griekse oppergod Zeus, die dat ook kon. In de vorm van een zwaan verleidde hij de bevallige Leda, in de vorm van een stier ontvoerde hij de lieftallige Europa. De moderne zondebok vertoont zich nog maar zelden in de vorm van zwanen of stieren, maar wel in de vorm van andere soorten.