Jelle Reumer: Groen

Die groene kleur is het gevolg van de aanwezigheid in planten van zogeheten chloroplasten oftewel bladgroenkorrels, waarin zich een stofje bevindt dat chlorofyl of bladgroen heet. Die bladgroenkorrels zijn een evolutionair wonder. Ze bezitten een beetje eigen DNA en bewijzen daarmee dat het niet zomaar simpele onderdelen van de cel zijn, maar eigenlijk zelfstandige organismen, losse cellen. Het zijn oeroude bacteriën. Bladgroenkorrels zijn individuele organismen die in een soort vrijwillige slavernij in de cellen van planten zijn gehuisvest. Ze verrichten daar ijverig hun slavenarbeid, namelijk zonlicht en CO2 omzetten in suikers en zuurstof. Dat is de fotosynthese die u nog wel kent van de schoolboekjes. Bladgroenkorrels zijn chemische fabriekjes die dingen doen die de planten van oorsprong niet zelf kunnen, en dat groene pigment, chlorofyl of bladgroen, is daarbij hun gereedschap. Voor al het noeste werk is zonlicht nodig, maar ook weer niet alles. Het groene onderdeel van het zonnespectrum is daarbij overbodig en wordt door de bladgroenkorrels gereflecteerd, vandaar de overheersende kleur van planten.