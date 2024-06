Jelle Reumer: Geplastificeerde testikels

Maar nu is het ultieme terugkoppelingsmechanisme op het toneel verschenen. Ik las het onlangs in de krant. Microplastics. ‘Microplastics nu ook aangetroffen in menselijke testikels’, zo luidde de krantenkop. Microplastics zitten overal, dat wist u natuurlijk allang, ze zitten in de bodem en in de zee, ze zitten in ons eten en in onze dranken, maar nu heeft Amerikaans onderzoek ontdekt dat maar liefst twaalf soorten plastic zijn aangetroffen in de zaadballen van mensen en ook van honden. De onderzoekers bekeken 23 menselijke testikels en 47 hondenballen van overleden mannen en huisdieren in New Mexico en daar bleken dus 12 soorten microplastics in te zitten. De anatomische en statistische details zal ik u op deze vroege zondagochtend besparen, maar het was schrikbarend veel. De conclusie luidde dat dit zeker consequenties kan hebben voor de vruchtbaarheid. Dan hebben we het nog niet over de bijkomende effecten van diverse bestrijdingsmiddelen en andere zaken als pfas. De vruchtbaarheid in grote delen van de wereld loopt al een tijdje terug. Vooral in de zogeheten ontwikkelde wereld, waar we dagelijks eten uit plastic verpakkingen nuttigen en vloeistoffen uit plastic flesjes drinken. Wat een bijzondere vorm van terugkoppeling is dit. Het zou in alle schoolboeken moeten staan, het is nog eens wat anders dan die eeuwige schommelingen van muizen en uilen. De mens verziekt de leefomgeving en vervolgens verziekt de leefomgeving de mens.