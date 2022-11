Jelle Reumer: Antropomorf Column • Vandaag • leestijd 3 minuten • 252 keer bekeken • bewaren

Een van de interessantere verschijnselen binnen de biologie is het fenomeen dat antropomorfie wordt genoemd. Antropomorf betekent letterlijk ‘mensvormig’. Onder de noemer antropomorfie scharen we de neiging om menselijke eigenschappen toe te kennen aan niet-menselijke dieren of soms zelfs aan objecten. U kent allemaal wel voorbeelden: we vinden dat een adelaar gemeen kijkt, dat een kameel ons hautain aanstaart, dat een dolfijn altijd glimlacht, dat een coyote laf is, een vos sluw en een luiaard lui – die laatste heet niet voor niets zo. Luie donders zijn het. Zelfs in het Frans, daar zijn zelfs zowel het woord voor lui als dat voor de luiaard precies hetzelfde: paresseux. Terwijl zo’n dier zich alleen maar behoedzaam en voorzichtig door zijn wiebelige leefgebied beweegt en wil voorkomen dat-ie valt.

Soms wordt ook een voorwerp, een ding dus, menselijk bejegend. Sommige mensen geven hun auto een naam, alsof het een lid van het gezin is. Het is al erg genoeg dat dat antropomorfe lot aan de meeste honden en katten toekomt. Je kunt over een kapotte magnetron of CD-speler zeggen dat hij ‘er geen zin meer in heeft’, alsof een apparaat überhaupt ergens zin in kan hebben. Onzin natuurlijk.