Jean-Pierre Geelen: Recordregen

"Vorige maand nog lagen alle kansen open voor team Eindhoven, dat een indrukwekkend resultaat wist neer te zetten van 34,6 graden. Een record - vlak nadat De Bilt met 31,9 graden ‘officieel de warmste 8 juli’ was sinds het begin van de weermetingen in 1901."

"Welkom bij de sportzender NPO Radio1, en sorry, maar we onderbreken deze uitzending even voor een korte sportflits. Want er is nieuws, Janine," begint Jean-Pierre Geelen zijn column deze zondagochtend bij Vroege Vogels Radio. "Het régent records deze sportzomer, en allemensen nog an toe wat een ongekend spektakel is dat! Een nek-aan-nek-race tussen de deelnemers. Wie gaat er overwinnen? Zijn er overlevers in deze strijd op leven en dood?"

Lees hieronder de volledige column:

Het klimaatpeloton denderde intussen door. Daar kwam geletruidrager Andalusië, die de 44 graden had weten aan te tikken. Maar De Telegraaf - altijd al een sterke sportkrant geweest - zag de strijd oplaaien en kopte: ‘Italië kan record breken met 49 graden!’ En inderdaad: het dappere Andalusië moest later toch z’n meerdere erkennen in de hete pizza-ovens van de overburen. Maar, zoals de sportverslaggevers dan graag mogen zeggen: het klimaatakkoord van Parijs is nog ver weg. De strijd is nog niet gestreden.

De recordregen hield maar aan deze sportzomer; de media doen er feestelijk verslag van. Terwijl in eigen land ‘de zwaarste zomerstorm ooit’ - een record! - waaide, bekeken andere media het van de zonnige zijde. ‘Juni viert zomerfestijn met handenvol weerrecords’, meldde de website ZoetermeerActief.nl - wie kent hem niet? Ik citeer: ‘Superlatieven schieten bijkans tekort om het fantastische weer te typeren.’ Records ‘werden verpulverd’, en als feestelijke afsluiter schreef de site: ‘Ongeveer de helft van de dagen was zomers - een ongekende luxe’.

En zo gaat het maar door in deze wáánzinnige sportzomer. Uitzinnige fans sprongen op het vliegtuig naar Death Valley, om zich daar breed lachend in bontjas te laten fotograferen naast een thermometer die 56 graden Celsius aangaf. Je zag wat er in die verhitte koppen omging: ‘Ja, we gaan met z’n allen naar de bliksem. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog.’

U hoort het: de sportkolder is sommigen - ook mij - naar het hoofd gestegen. Ik heb koortsdromen van John de Mol die zijn natte vinger in de zomerstorm steekt en Het Grote KlimaatVermaakspel bedenkt. Elke zaterdagavond een ouderwets gezellige familieshow op tv waarin BN’ers gokken op de weerrecords die komende week zullen sneuvelen. Caroline Tensen speelt met gevoel voor opvliegers deze week voor Ootmarsum - ‘Plus 3,6 graden!’ André Rieu zet de joker in op Vaals, waar de druiven inmiddels zo zoet zijn als die van Puglia. André belooft vuurwerk: ‘Ik ga voor 39,3 graden en een knallend onweer na afloop’.

Mensen die mij kennen, weten dat ik geen liefhebber ben van sport- en spelletjesjournalistiek. De werkelijkheid is mij al spannend genoeg, de natuur is mij te lief om er een potje ganzenborden van te maken. Want ook dat is een klimaateffect: alle aandacht gaat zo uit naar de winnaars en ‘de records’. De achterblijvers, de tweeden en derden dreigen onder te sneeuwen. En sneeuw - ach, dat weet u misschien nog, dat was iets uit onze jeugd.

Volgend jaar wordt het misschien opnieuw heel warm. Maar ja: géén record? Dan zal het dus geen nieuws zijn. In dat ‘nieuwe normaal’ smeult het hellevuur ondergronds gewoon door, en kan iedereen weer onbezorgd z’n kop in het brandend zand steken. Op het vliegtuig naar Rhodos.

Zelf zie ik de recordregen vanaf de tribune machteloos aan, happend naar adem. Ik snak naar iemand die een parasol of paraplu opsteekt. Een regering bijvoorbeeld. Maar helaas, we hebben geen regering - al heel veel jaren niet.

Intussen wens ik u een fijne sportzomer. Laatste nieuws: ‘Het water van de Middellandse Zee heeft met 28,7 graden de hoogste temperatuur ooit bereikt.’ Woensdag in de krant: ‘Niet eerder lag er zo weinig zee-ijs rond de Zuidpool: “Dit gaat alle records te buiten”.

De drukinkt was nog niet droog, of daar kwam het ANP door de bocht: ‘Satellieten meten recorduitstoot door bosbranden in Griekenland’. Eén megaton aan koolstof in de lucht, toch maar mooi ‘een verdubbeling ten opzichte van het vorige record, uit 2007.’

En net binnengekomen, vers van de pers: ‘Na warmste juni ooit gemeten is ook juli 2023 op weg naar recordhitte.’