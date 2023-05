Je kunt nu iemand nomineren voor de Heimans en Thijsse Prijs 2023

Je hebt nu de kans om iemand of een organisatie die zich inzet voor de natuur in Nederland te nomineren voor de Heimans en Thijsse Prijs 2023! Sinds 1955 wordt deze prijs uitgereikt om personen, groepen of organisaties te eren die een bijdrage leveren aan de samenleving in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichten rond het begin van de 20e eeuw unieke activiteiten op het gebied van natuurbeleving en natuurbescherming in ons land, waaronder het oprichten van Natuurmonumenten en het behoud van het Naardermeer.