Japan wil levensduur oude kerncentrales verlengen

Kernenergie wint in Japan bij zowel de regering als de publieke opinie steeds meer aan populariteit, ondanks de kernramp in Fukushima in 2011. Japan is nog steeds sterk afhankelijk van de import van energie en kampt dit jaar met duurdere fossiele brandstoffen. Die zijn het gevolg van de oorlog in Oekraïne in combinatie met de zwakkere yen.