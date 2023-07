Japan mag licht radioactief afvalwater lozen in zee

China is het oneens met het plan van Japan om het water te lozen. Beijing is bang dat het de kwaliteit van het zeewater verslechtert en gezondheidsproblemen veroorzaakt. Volgens de Japanse overheid is het water minder bevuild door radioactieve straling dan afvalwater dat door kerncentrales in China wordt geloosd. Volgens China is dat een scheve vergelijking die "de publieke opinie misleidt".