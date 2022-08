Japan gaat zwaarder inzetten op kernenergie

Het gebruik van kerncentrales ligt in Japan gevoelig in de nasleep van Fukushima. Daar kwam in 2011 na een aardbeving en tsunami straling vrij bij een kerncentrale. Veel Japanners moesten uit het gebied worden geëvacueerd. Na de ramp zijn ook andere kerncentrales stilgelegd. Inmiddels zijn weer 10 van de 33 Japanse kernreactoren in gebruik. Maar zwaarder inzetten op kernenergie gaat mogelijk niet zonder verzet vanuit de samenleving. Ook lokale overheden hebben inspraak en kunnen dwars liggen, wat het opstarten van kernreactoren aanzienlijk kan vertragen.