Jakhals wordt Vroege Vogel Nieuws • 21-03-2011 • leestijd 2 minuten • 70 keer bekeken • bewaren

Janine Abbring nieuwe presentatrice natuur- en milieuprogramma

Een nieuwe ‘Vroege Vogel’ voegt zich op de eerste lentedag in het warme nest. Vanaf vandaag presenteert Menno Bentveld VARA’s ‘Vroege Vogels’ zowel op radio als op tv samen met programmamaker, schrijver en voormalig Jakhals Janine Abbring (1976). ‘De afgelopen twee jaar was ik een Jakhals. Grappig genoeg eet ik vanaf mijn vijftiende bewust geen vlees dus een echte carnivoor ben ik nooit geweest’, zegt Janine. Dinsdag 22 maart om 19.25 uur is Janine’s debuut op Nederland 2. Haar eerste presentatie van het radioprogramma is op zondag 3 april in het Capitool in ‘s-Graveland.

‘Ik ben opgegroeid in de Drentse bossen en aan de Zeeuwse kust, een echt buitenspeelkind dus. En eigenlijk ben ik dat altijd gebleven. Dat ik nu voor mijn werk de natuur in mag, en dan ook nog voor een fenomeen als ‘Vroege Vogels’, vind ik fantastisch’, aldus Janine Abbring over haar nieuwe baan.