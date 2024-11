Jaguar en kiwi | Zo klonk Nederland #4

Het hoefijzermeer waar de mannen langslopen zit vol leven. De podcastmakers stuiten op gebroken takken en veel blubber. De verdachten? Er leven hier 2 'slurfdragers' volgens Mol, de mastodont van Auvergne en de Zuidelijke mammoet. Echte bossoorten. En daar komen ze, een hele kudde. Het zijn er wel een stuk of 20, 30 bij elkaar. Ze sjokken langzaam door het landschap en zijn zo groot, dat je onder ze door kan lopen zonder te bukken. De zuidelijke Mastodonten zijn enorm en hebben spiraalvormige, gekrulde slagtanden met een lengte van wel 3,5 meter en een doorsnede van 25 centimeter. En dat in Nederland!

Even later wandelt verslaggever Merlijn Schneiders met palet-ecoloog Timme Donders door het rivierbos. Je hoort de merel op de achtergrond zingen, en de varens zwiepen langs hun benen. Wat zijn het er veel! "Ja, de ondergroei is bijna helemaal met varens bedekt" legt Donders uit. "De koningsvaren, die houdt wel van nattere plekken." De varens lijken beetje op een blad van een normaal kruid, maar het zijn toch echt varens. Dat kun je zien als het blad omdraait, daar zitten van die zwarte puntjes. Een soort doosjes waar de sporen in zitten. Als die ontkiemen worden het een soort mini-varentjes met geslachtscellen. Als daarvan de mannetjes en vrouwtjes bij elkaar komen, komt er weer een nieuwe varen uit. "Een varen is eigenlijk een geweldig ding" zegt Donders trots.