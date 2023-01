Jagende roerdomp | Zelf Geschoten

In de Rijnstrangen wordt alles op alles wordt gezet om meer waterriet te creëren. Dit gebeurt niet voor het riet op zichzelf maar vooral voor de vogels die in het riet broeden, zoals de roerdomp. De Rijnstrangen is een erg bijzonder gebied en in Oost-Nederland verreweg het belangrijkste rietmoeras waar je zelfs een broedende buidelmees kan vinden.