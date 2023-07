Jacobskruiskruid komt op meer plekken voor in Nederland

Het aantal plaatsen waar de inheemse plant jacobskruiskruid met gele bloemetjes voorkomt heeft zich in de afgelopen vijftig jaar verdubbeld, zegt kennisinstituut FLORON. Paarden en koeien kunnen doodgaan aan het gif dat in de plant voorkomt. Hooi waarin jacobskruiskruid zit mag niet verkocht worden. Daarom zijn maatregelen nodig om de verspreiding van de plant tegen te gaan.

Jacobskruiskruid groeit goed op open en zandige bodems. Dat de plant ondertussen in bijna heel Nederland voorkomt, komt volgens het kennisinstituut omdat grond in Nederland veel wordt bewerkt. Vee in weilanden trapt de grond los. Bermen worden meestal gemaaid met een zogeheten klepelmaaier, die de grond en de begroeiing in stukjes hakt. Bij het aanleggen van wegen en gebouwen worden zandbedden aangelegd, waarop de plant zich vestigt. In het kader van het aanleggen van meer natuurgebieden komen voormalige akkers braak te liggen en die worden nauwelijks meer gemaaid. Ook is jacobskruiskruid goed bestand tegen droogte en hitte.