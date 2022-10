Jacht op hazen blijft verboden in Utrecht, Limburg en Groningen

De jacht op hazen in Utrecht, Limburg en Groningen blijft dit jachtseizoen voorlopig verboden. De haas staat namelijk op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten in Nederland. Ook de Wageningen Universiteit zegt dat de situatie van de hazenpopulatie niet goed is. Daarom vindt de voorzieningenrechter het redelijk dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de jacht op de haas heeft verboden in de drie provincies waar de hazenpopulatie afneemt.