Jaarlijks twintig mensen vergiftigd door eten van paddenstoelen

14 okt. 2022 - 11:48

Sommige honden nemen ook graag een hapje van een giftige Paddenstoel. En ook al is het dier zo snel als mogelijk behandeld door een dierenarts toch kan het zijn dat de hond overlijd aan de gevolgen van het vergif eerst knapt die op en dan overlijd het dier alsnog hoe erg is dat. Er wordt veel te weinig aandacht in de media aan besteed het gaat altijd over mensen. Op mijn mail naar vroege vogels hierover een aantal jaren geleden kwam het antwoord: dat ze zouden bekijken hoe dit thema op te nemen. Nooit! meer iets over gehoord. Het is toch een kleine moeite om de eigenaren van honden te waarschuwen via jullie programma over het eten van giftige paddenstoelen door honden en de consequenties die hieruit kunnen volgen? begrijp niet waarom dit nu al niet kan zou veel verdriet kunnen schelen.

