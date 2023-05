Jaarlijks drijven miljoenen vochtige doekjes in Nederlandse rivieren

Vochtige doekjes, ook wel billen-, hygiënische-of babydoekjes genoemd, worden steeds vaker in het milieu aangetroffen. De doekjes zijn een grote bron van microplastics en een reden tot zorg voor Rijkswaterstaat. Ze doen onderzoek naar hoeveel afval, waaronder vochtige doekjes, er in de Nederlandse rivieren drijft.

De eerste resultaten laten zien dat er elke drie seconden bij Lobith een vochtig doekje het land binnendrijft. Dit zijn er meer dan 10 miljoen per jaar. Maar niet alleen Duitsland en Zwitserland zijn de bron van doekjes in ons land, ook belanden er in ons land waarschijnlijk veel vochtige doekjes in het milieu.

Doorspoelen via toilet

Dit gebeurt op twee manieren. Allereerst door het directe achterlaten in het milieu, bijvoorbeeld na het doen van de behoefte in de natuur. Ten tweede door het doorspoelen van de doekjes. Volgens stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer, zouden vochtige doekjes nooit doorgespoeld moeten worden. Ook als expliciet op de verpakking staat dat dit wel kan. Naast dat ze de riolen verstoppen kunnen ze namelijk ook bij zware regenval via riooloverstorten in het milieu belanden.

Met een speciaal net wordt er door Rijkswaterstaat gevist op afval in de rivier. © Gert Elbertsen

Meer verantwoordelijkheid producent