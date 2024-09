IVN: Schoolpleinen zijn nog steeds stenen woestijnen

Hoewel het warme weer nog even aanhoudt, is de zomervakantie vandaag in alle regio’s voorbij. Voor veel kinderen zal het wennen zijn om weer uren achter elkaar in de schoolbanken te zitten. IVN Natuureducatie roept staatssecretaris Paul op een einde te maken aan de intensieve kindhouderij waarin kinderen op het schoolplein minder buitenruimte hebben dan een vrije-uitloopkip en 99 procent van de onderwijstijd binnen doorbrengen.

Tijdens de les zitten kinderen vaak verlangend uit het raam te kijken. En dat is begrijpelijk, want buiten gebeurt het. Buiten krijgen je hersenen letterlijk zuurstof om te leren en kun je al bewegend de stof uit de klas beter verwerken. Het is hoog tijd dat de bouw van scholen op de schop gaat en er meer gebruik wordt gemaakt van die buitenruimte om te leren.

Enthousiaste leerlingen en docenten

Steeds meer basisscholen in Nederland zetten in op buitenlessen. Dat geldt natuurlijk sowieso voor lessen over natuur. Wie wil nu uit een boek iets leren over een roodborstje of een kikker? Die wil je in het echt zien. Ook taal- of rekenlessen zijn buiten veel effectiever te maken. Er valt van alles te bedenken. Pak wat stoepkrijt, teken wat cirkels op de muur met uitkomsten van rekentafels en geef de kinderen een bal om in de juiste cirkel te gooien. Gegarandeerd succes: kinderen zijn enthousiast en de leerstof blijft beter hangen.

Bovendien is naar buiten gaan tijdens schooltijd ook belangrijk voor de gezondheid: overgewicht onder kinderen is een toenemend probleem en de motoriek is de afgelopen jaren achteruit gehold. Met allerlei lesopdrachten in de gezonde buitenlucht zorg je voor een win-win-situatie.

Schoolpleinen zijn stenen woestijnen

De scholenbouw past zich echter nog altijd niet aan. Continu worden schoolpleinen opgeleverd, die veel weg hebben van te krappe stenen woestijnen. Door de versnipperde subsidies voor groene schoolpleinen ontstaat er bovendien een groene kansenongelijkheid in Nederland. Of je als kind kunt spelen, leren en bewegen op een fijne groene plek of op een klein, krap betegeld pleintje hangt nu heel erg af van waar je woont en waar je op school zit.