IVN Natuureducatie: neem ook natuur mee in zorgakkoord

"En dan hebben we het nog niet eens gehad over de 1,3 miljoen mensen die in Nederland nu aan de zijlijn staan," zegt Visscher. Een groot deel van deze mensen kan niet zomaar aan de slag in een standaard kantoor of een omgeving met veel prikkels, maar blijkt in de natuur wel tot bloei te komen. "Haal deze mensen juist in deze tijd van klimaatcrisis weg van de zijlijn en nodig ze uit om samen de natuur te herstellen", stelt ze voor. "Naast een groot potentieel financieel rendement levert dit vooral veel welzijn en een duurzame toekomst op."