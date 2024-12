IVN Natuureducatie: Natuur voor kostenverlaging in de gezondheidszorg

Met het creëren van een gezonde leefomgeving en bevorderen van een gezonde leefstijl neemt het aantal gezonde levensjaren toe en dus ook de afname van het zorggebruik. Investeren in de natuur betekent dus investeren in gezondheid, vindt Renske Visscher (IVN Natuureducatie).

De gezondheidszorg in Nederland moet duurzamer. Om dat te bereiken tekenden opnieuw een groot aantal organisaties vandaag de 'Green Deal Samen werken aan duurzame zorg'. Daarbij gaat het niet alleen om het verkleinen van de CO2-voetafdruk en de grote afvalberg; net zo belangrijk is de investering in natuur als bron van gezondheid.

50 procent minder zorgkosten

In Engeland bleek uit onderzoek dit jaar bij 8.000 patiënten dat het verwijzen naar natuuractiviteiten zoals wandelen en zwemmen, maar ook aan de slag in de tuin met anderen 50 procent goedkoper is dan een reguliere zorgbehandeling.

IVN Natuureducatie werkt al jaren met zorginstellingen samen aan deze beweging. Investeren in natuur levert namelijk een miljoenbesparing op voor de gezondheidszorg. En er is nog meer: één van de grootste uitdagingen in de zorg is het tekort aan personeel. Werken in de natuur is echter populair, echte voorlopers in de zorg die veel met natuur werken hebben opvallend genoeg geen tekort aan personeel.

Klimaatdoelen via biodiversiteit

En dan zijn er nog klimaatdoelstellingen, immers de reden dat de Green Deal duurzame zorg wordt ondertekend. Het blijkt dat investeren in natuur en biodiversiteit 37 procent van de klimaatdoelen kunnen worden bereikt. Kortom, het wordt de hoogste tijd dat we gaan werken aan een natuurinclusieve gezondheidszorg. Dat vraagt erom dat we natuur serieus gaan benutten in de zorg en dat dit veel meer op het netvlies komt van beleidsmakers.