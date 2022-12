IUCN: zet biodiversiteitsakoord om in concrete actie

Hoewel het akkoord volgens de natuurbeschermers ambitieus is, merken ze op dat meerdere doelen "minder SMART" zijn geformuleerd dan in de oorspronkelijke voorstellen. SMART is managementtaal voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Het overkoepelende doel, om in 2030 het biodiversiteitsverlies wereldwijd te stoppen, is bijvoorbeeld niet expliciet benoemd in de eindtekst, merkt IUCN op. Ook teksten over de bijdrage van het bedrijfsleven en de financiële sector en bijvoorbeeld verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem zijn minder hard dan in de conceptversies.