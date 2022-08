Klimaatactivisten ketenen zich vast in Scrovegni-kapel in Padua

Leden van deze groepering baarden in juni opzien toen ze in het Uffizi, het befaamde museum in Florence, hun handpalmen vastlijmden aan de glasplaat die het schilderij Primavera van Botticelli beschermt. Ze hadden een spandoek bij zich met de naam van hun beweging en de tekst No Gas No Carbone (geen gas, geen kolen). Het eeuwenoude kunstwerk liep geen schade op. Vorige week werd op vergelijkbare wijze actie gevoerd voor een bekend beeldhouwwerk in het Vaticaans museum.