Italiaanse dierenarts brengt piepjonge aapjes naar Nederland

De drie aapjes in Almere worden behandeld aan longproblemen. Hun toestand is stabiel maar zorgelijk, aldus AAP. De stichting is op zoek naar soortgenoten die als adoptieouders kunnen fungeren. Veel dierentuinen in Nederland hebben wel penseelaapjes en oeistiti's. Er is in Italië een onderzoek ingesteld naar de handelaren in de kleine aapjes.