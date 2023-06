Is polderrijst de toekomst van de landbouw?

Is natte teelt de toekomst van de landbouw Het traditionele veenweide gebied staat onder druk. Ten behoeve van de landbouw proberen we kunstmatig in de polders de waterstand laag te houden. Dit zorgt voor inklinking en bodemdaling waarbij ook grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. De universiteit van Leiden hebben de handen ineen geslagen met boeren en de burgercoöperatie Land van Ons om op zoek te gaan naar een duurzame, toekomstgerichte, rendabele landbouw.

Het is moeilijk voor te stellen maar in de polder bij Oud Ade net boven Leiden hebben onderzoekers van Leiden en Wageningen eind mei zo’n 3000 rijstplanten geplant. Ze willen testen of rijst een duurzame oplossing zou kunnen zijn voor de natte veenweidegebieden. Hierdoor zou namelijk in de toekomst het waterpeil verhoogd moeten worden maar kunnen we toch voedsel blijven produceren.