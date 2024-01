Is mestvergisting een oplossing voor landbouw- én energietransitie?

28 jan. 2024 - 8:49

Op het eerste gezicht lijkt het een goed idee, maar het gaat voorbij aan het gegeven dat het begin van de keten fout en totaal niet duurzaam is. Namelijk veel mest productie door veel externe, van overzee komende voedingsstoffen en bijv. kunstmest. Dat schept een grote productie op een veel te klein oppervlak en op geen enkele manier een grondgebonden veeteelt en landbouw. Dat is ook mijn probleem met de inmiddels veel gebruikte kreet over de vruchtbare delta die Nederland is en dat het onze verantwoordelijkheid zou zijn om zoveel mogelijk voedsel te produceren. Klopt wat die vruchtbaarheid betreft in de originele versie. Maar die vruchtbaarheid is kunstmatig tot zwaar vervuilende hoogte opgerekt met externe input soms van heel ver weg (niet duurzaam) en een restproduct dat in deze hoeveelheid een groot probleem is. Het voedsel product moet ook weer getransporteerd worden want wij hebben al dat voedsel niet zelf nodig. In de landbouw wordt veel over ketenbeheer gesproken maar past dat hier nu ook eerst eens goed toe en maak het duurzaam vanaf het begin dat scheelt veel tropisch oerwoud en minder sociale wanverhoudingen in die streken.