Is het bijzonder om de flamingo in Nederland te zien?

Het Zwillbrocker Venn is een natuurgebied in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, vlak over de Nederlandse grens bij Eibergen en Groenlo. In de jaren 80 hebben zich flamingo’s in het veen gevestigd. De flamingo’s die broeden in het Zwillbrocker Venn overwinteren in ons land. Zo worden ze vooral gespot in de nazomer rond het IJsselmeer en Lauwersmeer en in de winter in het Grevelingenmeer op de grens van Zeeland en Zuid-Holland.