Is De Heilige Eik van Den Hout toch de oudste van Nederland?

Op een splitsing van wegen in de gemeente Oosterhout staat de Heilige Eik van Den Hout. Tot nog toe was aangenomen dat deze boom hooguit driehonderd jaar oud is. Maar klopt dat wel? "Het is een gehavende boom die er weinig spectaculair uitziet, maar het blijkt een oeroude veteraan", stelt Joris Hellevoort, boswachter bij het Utrechts Landschap.