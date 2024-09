'Investeer CO2-belastingen op autobrandstof in schone mobiliteit'

Volgens de organisaties ziet het er vooralsnog echter naar uit dat in Nederland zo'n driekwart van de verwachte opbrengst regelrecht de schatkist in zal gaan. "Het geld uit opbrengsten van deze CO2-heffing is niet bedoeld om de gaten in de begroting te dichten", stellen de belangenclubs, waaronder ook de RAI Vereniging en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Ze roepen zowel het kabinet als de Tweede Kamer op "de handen ineen te slaan en dit alsnog goed te regelen", op zo'n manier dat mensen die minder te besteden hebben "ook mee kunnen doen". Zij betalen immers ook volop mee aan de heffing.