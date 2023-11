Invasie van barmsijzen in Nederland

De grijzige vogels worden door een gebrek aan zaden in Scandinavië en Rusland deze kant opgedreven en zijn nu in Nederland te bewonderen. Het gaat om in totaal om vele duizenden vogels.

Na vijf jaar trekt er weer een heuse invasie van zowel kleine als grote barmsijzen door Nederland. Ze zijn met tientallen tegelijk te zien, meestal rondhangend bij berken of elzen. Ze zijn aan de kust maar ook in het midden van Nederland waar te nemen.

Van China naar Den Haag

De oorzaak van de grote schommelingen in aantallen barmsijzen ligt in het wisselende aanbod van voedsel in het hoge noorden, vooral zaad van berk en fijnspar. Bij voedselgebrek, al dan niet in combinatie met een goed broedseizoen met veel jonge vogels, gaan barmsijzen op reis.

Het zijn dan echte nomaden en er zijn haast ongelooflijke terugmeldingen bekend van geringde vogels. Zo werd een grote barmsijs die op 14 november 2004 werd geringd in Noordoost-China, op 13 november 2005 gevangen in Meyendel, bij Den Haag!

Een andere grote barmsijs die geringd was in Michigan (VS) – want ook in Noord-Amerika broedt hij – werd een winter later gevangen bij Ochotsk in Siberië, 10.200 kilometer verder.

Herkenning

Barmsijzen trekken vaak op met putters en sijzen, die ook veel zaad van zwarte els eten. Zie je een groepje barmsijzen, dan loont het om te kijken naar de diverse soorten en kleden. Volwassen mannetjes hebben rood op de borst, de meeste vrouwtjes en jonge, eerstejaarsvogels niet.

De kleine barmsijs is kleiner dan de grote barmsijs kleiner en heeft veel warmbruine tinten op kop, flanken en onderstaartdekveren, vaak ook een bruinige vleugelstreep.

Zeldzame witstuitbarmsijs

Barmsijskenners hebben tussen de grote barmsijzen ook al enkele zeldzame witstuitbarmsijzen Acanthis hornemanni ontdekt, de Arctische barmsijs.

Witstuitbarmsijs © Amkeizer

Bewonder ze zelf

Iedereen kan deze wereldreiziger zelf ontdekken door te zoeken op plekken met veel zwarte elzen. De barmsijzen wurmen met hun kleine snavels het zaad uit de elzenproppen, of eten uitgewaaid zaad op de grond. Naast zaad van zwarte els, is in grote bossen vooral zaad van lariks en berk favoriet. Daarnaast worden ook zaden van kruiden gegeten, zoals van diverse soorten melde.

Een tip van Vogelbescherming: gebruik mijnvogelvinder.nl om ze bij jou in de buurt te ontdekken.