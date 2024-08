Internationale aandacht voor de Dommel

Daar blijft het niet bij. Verschillende libellenlarven en die van de eendagsvlieg komen in het netje tevoorschijn. 'Het water ziet er goed uit hoor, het stroomt snel en is helder. Dat zie je ook aan de kriebelmuggen die op deze waterplanten zitten. Die kunnen alleen overleven in snelstromend water. Ik verwacht meer biodiversiteit in de toekomst' legt van der Laan uit. Waarom die aandacht voor de Dommel? 'De regio Eindhoven staat voor een groot aantal opgaven. Brainport Eindhoven heeft door ASML een enorme stimulans gekregen. Duizenden huizen moeten er worden gebouwd, wegen aangelegd. En dat allemaal in een gebied waar ook intensief geboerd wordt en veel natuur is. Dat is een lastige puzzel die de Amerikanen heel interessant vonden' legt de Ridder uit. Wat de hermeanderde Keersop precies gaat betekenen voor de regio dat moet komende jaren gaan uitwijzen. 'De natuur doet wat hij wil, maar het ziet er nu al veelbelovend uit'