Inspectie: ontwijkgedrag rondom regels hergebruik van wegwerpplastic

Een groot deel van de bedrijven in Nederland ontwijkt regels voor het hergebruik van plastic drank- en voedselverpakkingen, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dinsdag. "Als dit ontwijkgedrag aanhoudt, vermindert de hoeveelheid plastic zwerfafval niet. Wat bedrijven doen is niet illegaal, maar wel ongewenst", aldus de inspectiedienst.

Volgens de ILT past het gedrag van de bedrijven niet in "het doel van de wet om de hoeveelheid plastic in het milieu terug te dringen" en zegt de dienst niet te kunnen optreden tegen "ontwijkgedrag".

De bedrijven blijven op zoek naar uitzonderingen in de wet, zoals in sommige gevallen het gebruik van zacht plastic in plaats van hard plastic. Of van drankkartons waarop geen statiegeld zit. De bevindingen van de ILT zijn opgesomd in een rapport, dat dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.