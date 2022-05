Insecten lijden onder klimaatverandering en intensieve landbouw

"Het verlies van insectenpopulaties is niet alleen schadelijk voor de natuur, waar insecten vaak een sleutelrol spelen in lokale ecosystemen,” stelt onderzoeker Charlie Outhwaite, “maar het kan ook de menselijke gezondheid en voedselzekerheid schaden." De gevolgen zijn des te groter als soorten achteruitgaan die planten bestuiven, zoals bijen.

De insectenpopulaties gaan zeer sterk achteruit in gebieden die nog maar voor een kwart bedekt zijn met natuurlijke begroeiing, met afnames tot wel 63 procent. In gebieden die voor driekwart of meer zijn bedekt met natuurlijke begroeiing liep de insectenstand ook wat terug. Gemiddeld 'slechts' met 7 procent.