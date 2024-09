Insecten kweken als voedsel voor mens en vee! Is dat een goed idee?

Een broodje sprinkhaan, krekel-saté of een vliegenlarvenschotel. Is dat de toekomst? Volgens hoogleraar entomologie Marcel Dicke van de Wageningen Universiteit zou dat zomaar kunnen. Op zaterdag 28 september organiseert hij een groot publieksevenement over het eten van insecten. Als voedsel voor mensen, maar ook voor dieren in de veehouderij, zoals kippen. Niet iedereen wordt blij van dit toekomstbeeld. Martijn van Loon, promovendus in de milieu-en dierethiek, heeft enorme twijfels bij het grootschalig kweken van insecten voor de voedselvoorziening.

Zowel Dicke als Van Loon zijn betrokken bij het onderzoeksproject InsectFeed, dat werd geleid door Wageningen University & Research. Hierin is onderzocht in hoeverre insecten een rol kunnen spelen als voedsel voor dieren in de pluimveesector. En of het ethisch wenselijk is. Wat blijkt? De kippen zijn dol op de vliegenlarven, die ze krijgen aangeboden.

Volgens Dicke hebben de vogels in vrijwel de hele Nederlandse pluimveesector een vegetarisch dieet, terwijl ze van nature ook insecten eten. Uit het onderzoek blijkt dat het welzijn van de kippen erop vooruitgaat als er insecten op het menu staan. Het is volgens Dicke ook duurzamer dan de soja en mais, die de dieren meestal voorgeschoteld krijgen: ‘Soja importeren we vooral uit Zuid-Amerika. Dit zorgt voor een grote klimaatvoetafdruk’.

kippen © jeanet1

Wat vinden de insecten er zelf van?

Niet iedereen wordt blij van het idee dat we in de toekomst massaal insecten kweken voor vee en mens. Volgens Martijn van Loon is het grootschalig kweken van insecten voor bijvoorbeeld kippen helemaal niet zo duurzaam. Zo moeten die vliegenlarven constant warm gehouden worden om te blijven groeien.

Verder vindt hij dat het ook ethisch niet wenselijk is om insecten op grote te schaal te doden voor voedsel. Zeker ook omdat er steeds meer wetenschappelijk bewijs is over de complexiteit van het gedrag van insecten. In 2022 bleek uit een gezamenlijk onderzoek van Britse en Iraanse wetenschappers dat insecten mogelijk ook pijn kunnen ervaren (bron Proceedings of the Royal Society B.).