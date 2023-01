Insecten in de vogelkijkhut, 2.000 soorten in de tuin en alle overige onderwerpen

Het is guur en koud buiten. Voor de meeste insecten valt er op dit moment niks te halen in de natuur. Ze zitten rond deze tijd van het jaar dus ook het liefste binnen te wachten tot het beter wordt. De winterrust, noemen insectenkenners dat. En stilzittende insecten kun je goed van dichtbij bekijken! Onze verslaggever Pleun Aarts gaat mee zoeken, op een wel heel onverwachte plek…

Natuurliefhebber Jochem Kühnen in Beek-Ubbergen is een paar jaar geleden begonnen met het tellen van alle plant- en diersoorten die hij in zijn tuin tegenkomt. Behalve de planten die hij ooit zelf in z’n tuin heeft geplant. Verslaggever Henny Radstaak was al eens bij hem in juni 2020. Toen zat Jochem op al 1152 soorten…