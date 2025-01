Insecten en Van Gogh, woelmuis, Hilkensbergbos en andere onderwerpen

Het waren twee onrustige weken op Texel. Vogelaars vanuit heel Europa reisden af naar het eiland om de brileider te zien: een extreem zeldzame en beeldschone eend. Vorige week maakte verslaggever Gert Elbertseneen reportage over de brileider. Iedereen in de reportage kreeg de vogel te zien , behalve verslaggever Gert Elbertsen zelf.

Gelukkig was hij afgelopen week weer op Texel -voor de reportage met boswachter Thomas van der Es die u in het eerste uur hoorde- én is de brileider nog niet gevlogen. Gert is benieuwd hoe Thomas de vogelgekte op zijn eiland ervoer, én wil natuurlijk nog één ultieme poging wagen de brileider te zien.

Brileider © Ruud van Beusekom

Grijze zeehond op Griend

Grijze zeehonden zijn met hun 350 kilo en ruim 3 meter lengte veruit de grootste predatoren van Nederland. Dit geluid werd opgenomen door onderzoekers van Wageningen Marine Research die 2 dagen en nachten hebben gebivakkeerd op het eiland Griend om de grijze zeehond te bestuderen. Jessica Schop, één van de onderzoekers, legt uit hoe ze de zeehonden individueel herkennen.

De insecten van Van Gogh

Entomoloog Marcel Dicke is met veel passie op zoek naar insecten op schilderijen en beeldhouwwerken. Ook in het Van Goghmuseum te Amsterdam komt hij aan zijn trekken. Van Gogh maakte tijdens zijn verblijf in de inrichting te Saint-Remy enkele schilderijen met vlinders. Volgens Dicke verbeelden de vlinders de vrijheid van de ziel.

Dat zag hij ook terug in ‘Het luchten van de gevangenen’ van Vincent van Gogh. Het schilderij toont een troosteloze binnenplaats waar gevangenen met gebogen hoofd in een cirkel lopen. Eén gevangene, naw een zelfportret van Van Gogh, kijkt je aan. Boven in het schilderij vliegen twee koolwitjes. Ontsnapt aan deze troosteloze plek en op weg naar de vrijheid. Marcel Dicke houdt over dit onderwerp een lezing in de serie ‘Insecten en maatschappij’.

Start van de insectenverkiezing