Innamestop drinkwater uit Maas om bestrijdingsmiddelen tegen schimmels

"De gebeurtenis bevestigt de noodzaak voor betere bescherming van drinkwaterbronnen tegen bestrijdingsmiddelen en vervuilingen uit industrie en huishoudens", stelt het bedrijf. Dunea wijst erop dat hiervoor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in het leven is geroepen. Aan deze richtlijn, die in het jaar 2000 van kracht werd, voldoet Nederland op de meeste plaatsen nog altijd niet. Vanaf 2027 zou dat overal wel moeten.

Het drinkwaterbedrijf bedient 1,3 miljoen mensen in Zuid-Holland. Een belangrijk deel van het water komt uit de Afgedamde Maas, een zijtak van de Maas die tussen Woudrichem en Wijk en Aalburg stroomt. Daar wordt het water ingenomen. Verderop in Bergambacht wordt het voorgezuiverd en daarna naar het duingebied tussen Monster en Katwijk gepompt. Daar wordt het na een maand of twee weer opgepompt, waarna nog meer zuiveringsstappen volgen. Uiteindelijk komt het gezuiverde Maaswater in onder meer Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Noordwijk uit de kraan.