Inktviszwam barst uit duivelsei | Zelf Geschoten

De soort komt origineel voor in Australië en Tasmanië. Hij is voor het eerst in Nederland gezien in 1921 en werd in 1914 al in Engeland aangetroffen. Dat laatste jaartal doet vermoeden dat de sporen van de soort meegevoerd zijn door Australische soldaten die hebben gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Een andere theorie is dat de sporen van de zwam hier zijn gekomen via Australische wol.