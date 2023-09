Inktspotprijs, adders en alle overige onderwerpen

Voor vader Paul en zoon Peter Akkerman is het de gewoonste zaak van de wereld: waarom hebben wij wel rechten en een boom niet? Dat is toch niet zoals het hoort? En waarom is een bos altijd het bezit van een mens? Een bos hoort toch van zichzelf te zijn?Uit hun ideeen ontsproot de Stichting Het bos dat van zichzelf is.