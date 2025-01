Inheemse volken en de strijd tegen het smeltende ijs

Wereldwijd leven vele inheemse volken dagelijks met de gevolgen van de klimaatcrisis en worden hun cultuur, tradities en levensonderhoud bedreigd. In ‘Overleven’ staan vijf inheemse volken centraal die in hun dagelijkse leven de effecten van klimaatverandering ondervinden: de Sami in Zweden, de Inuit in Groenland, de Khalkha in Mongolië, de Loba in Nepal en de Vuntut Gwitchin First Nation in Canada.

Natuurbranden in Canada, hitterecords in Noord-Zweden, droogte in Nepal en een smeltende ijskap in Groenland. Journalist Yvonne Dudock en fotograaf Nicole Franken reisden de hele wereld over om de impact van klimaatverandering bij de oorspronkelijke bewoners van het Arctisch gebied, Nepal en Mongolië vast te leggen. In het boek ‘Overleven' lees je de persoonlijke verhalen van deze inheemse volken. Ze vertellen hoe ze de opwarming van hun leefgebied voelen en hoe de natuur waarin ze leven verandert.

Bij elk volk verbleven Yvonne en Nicole in de gemeenschap en draaiden mee in het dagelijks leven. Het resultaat is een serie indringende en persoonlijke verhalen van de inheemse volken zelf over hoe ze de opwarming van hun leefgebied ervaren en hoe de natuur waarin ze leven verandert. Maar er zitten ook diepere lagen in de verhalen, het gaat ook over tradities, koloniale geschiedenis en de toekomst. Naast de uitgebreide verhalen bevat het boek realistische fotografie én QR-codes naar de bijbehorende korte videodocumentaires.

IJsvissen wordt steeds riskanter

Een van de volken die de strijd met het smeltende ijs dagelijks moet aangaan zijn de Vuntut Gwitchin First Nation in Canada. Yvonne en Nicole volgen de 81 jarige James Itsi. Voor hem is ijsvissen tegenwoordig niet meer zonder risico. Elk jaar wordt het weer wisselvalliger en de vorst zet later in. Zo kon hij vroeger al in al in oktober de rivier op om te ijsvissen, tegenwoordig pas in november of december.

Het gebied rond Old Crow waar James Itsi woont, kent de hoogste temperatuurstijging van heel Canada. De rivier waar hij ijsvist en de iets noordelijker gelegen Old Crow Flats vormen het traditionele grondgebied van de Vuntut Gwitchin First Nation, een van de veertien First Nation-stammen in de Yukon. De First Nation zijn een van de drie inheemse volken die in Canada leven, naast de Métis en de Inuit. Archeologische vondsten en mondelinge overleveringen tonen aan dat de geschiedenis van de First Nation in de Yukon meer dan twaalfduizend jaar teruggaat.

In harmonie met de natuur

Al die duizenden jaren leefden en overleefden ze in harmonie met de natuur. Maar de laatste dertig jaar ervaart James de effecten van de klimaatverandering op de natuur. "De natuur, de dieren, ze zijn onze graadmeter als het om klimaatverandering gaat", zegt hij. "Is er voor hen te weinig voedsel, dan betekent dat ook minder voedsel voor ons. Al een aantal jaar gaat de visstand hard achteruit door commerciële vangst en vervuilde oceanen. Zo hard dat we het afgelopen jaar niet eens op zalm mochten vissen. En nu het dan wel weer mag, moet je dus geluk hebben. Dit land is ons thuis. We moeten naar de natuur luisteren, ze is onze leermeester. Ik ben opgegroeid met de tradities van onze cultuur en de huidige veranderingen raken me. Hoe moeten we vechten tegen wat er in de natuur gebeurt, en wat nauwelijks onze schuld is? We proberen ons zoveel mogelijk aan te passen, we moeten wel. Maar onze veerkracht is niet oneindig, het is geen strijd die wij alleen moeten voeren. Willen we onze cultuur niet verloren laten gaan, dan moet de klimaatverandering stoppen."

Optimisme

Toch blijft Yvonne Dudock hoopvol na het aanhoren van al de verhalen: “De inheemse volken zien het als hun taak om goed voor de natuur te zorgen en de balans. Je ziet dat bij de Vunut Gwitchin duurzaamheid hoog op de agenda staat. In 2019 ging Solar Array Sree Vyah van start, een ambitieus project dat de gemeenschap van schone energie zou gaan voorzien. Twee jaar later, in 2021, was het zover. Langs de landingsbaan werden tweeduizend zonnepanelen geïnstalleerd die in de zomer zoveel energie opleveren dat de generatoren uit kunnen. De besparing? Zo’n vijftig procent minder dieselverbruik per jaar, ofwel 189.000 liter diesel.