Inheemse natuurkennis bij jongeren minder dan bij ouderen

Natuurmonumenten ziet "een zorgelijke trend in een tijd dat we als samenleving juist veel meer moeten doen om de natuur te laten leven." Dat jongeren minder goed soorten kunnen herkennen dan ouderen, wijt de organisatie aan de slechte staat van de natuur. "We zijn de afgelopen decennia veel natuur kwijtgeraakt. Van onze insecten is in 30 jaar 76 procent verdwenen. Bijna de helft van de zweefvliegen wordt bedreigd en het gaat slecht met bestuivende insecten", somt Natuurmonumenten op. De organisatie vreest voor een effect dat neerkomt op "uit het oog, uit het hart".

Volgens dezelfde peiling, uitgevoerd door bureau Markteffect, maken negen op de tien ondervraagden zich "in enige mate" zorgen over de staat van de natuur. Ze vinden het echter moeilijk om daar zelf iets tegen te doen. Daar wil Natuurmonumenten meer werk van gaan maken, want ook planten in tuinen en op balkons kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Een concrete manier om bijvoorbeeld bijen en vlinders in het najaar te helpen, is het zaaien en planten van 'laatbloeiers', zoals koninginnenkruid en herfstasters.