ING topman: klimaataanpak is een grote en ingewikkelde uitdaging

Volgens de milieuorganisatie is ING "Nederlands invloedrijkste bankier van de klimaatcrisis". Van Rijswijk benadrukt echter dat de bank kiest voor een "op wetenschap gebaseerde aanpak", waarbij ING luistert naar de inzichten van klimaatwetenschappers en probeert met klanten in gesprek te gaan om ze te bewegen hun vervuilende uitstoot te minderen. "We sluiten klanten uit die niet bereid zijn om verandering door te voeren."

De klimaataanpak is een van de grootste uitdagingen die we hebben in de wereld, zo niet de grootste. Maar tegelijkertijd is het ook ingewikkeld, heeft topman Steven van Rijswijk van ING gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers van de bank. Daarmee reageert hij op de klimaatzaak die Milieudefensie onlangs aanspande tegen het financiële concern.

Milieudefensie, dat eerder succes behaalde in een klimaatzaak tegen Shell, wil via de rechter afdwingen dat ING de samenwerking met vervuilende bedrijven stopt. Dat zou nodig zijn om het beleid in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Van Rijswijk zegt evenwel dat dit laatste bij zijn bank al het geval is. Hij wijst er ook op dat het concern al aankondigde tegen 2040 te stoppen met het financieren van de exploratie en productie van olie en gas.

De opmerkingen van Van Rijswijk laten de noodzaak van de klimaatzaak tegen ING zien, reageert Milieudefensie. "Als er iemand meer moet doen in de strijd tegen klimaatverandering, is dat ING. Stoppen met nieuwe olie in 2040 is vijftien jaar te laat."

Wereldwijde temperatuurstijging

De milieuorganisatie wil verder dat de uitstoot waar ING met zijn financieringen verantwoordelijk voor zou zijn met bijna de helft wordt teruggebracht voor 2030. Wetenschappers hebben volgens de organisatie namelijk vastgesteld dat dit nodig is om de wereldwijde temperatuurstijging voorlopig onder 1,5 graad te houden. Volgens Van Rijswijk gaat het hier echter meer om een opdracht voor de wereld als geheel en niet een opdracht voor een specifiek bedrijf zoals ING. "De wereld heeft dat nodig, maar wij zijn geen exacte kopie van de wereld."

ING heeft nog geen geld apart gezet voor mogelijke financiële consequenties van de zaak van Milieudefensie. Formeel is er volgens Van Rijswijk zelfs nog geen sprake van een rechtszaak, omdat ING tot nu toe alleen aansprakelijk is gesteld en de tijd heeft gekregen om een reactie op stellen. Het is in de ogen van het concern nu absoluut nog niet te zeggen of de zaak impact zal hebben voor ING en wat die impact dan zal zijn.

Bron: ANP