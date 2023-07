ING investeert in entertainment met wilde dieren

World Animal Protection onderzocht de geldstromen naar zeven bedrijven die entertainment met wilde dieren in gevangenschap aanbieden, zoals dolfijnen, olifanten en tijgers. Uit het rapport, genaamd Amused to death, komt naar voren dat ING de grootste geldschieter van Nederland is, met investeringen van 389 miljoen euro in TUI Group en 20 miljoen euro in SeaWorld.

ING Group investeert miljoenen euro’s in bedrijven die entertainment met wilde dieren in gevangenschap aanbieden, zoals SeaWorld en TUI. Dat blijkt uit onderzoek van World Animal Protection. De dierenbeschermingsorganisatie uit felle kritiek op de investeringen.

In totaal wordt er door Nederlandse financiële instellingen 423 miljoen euro in deze sector geïnvesteerd; ook Aegon, ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Cardano Group, Shell Asset Management Company en ABN AMRO beleggen in TUI Group, SeaWorld en/of Trip.com.

'Onacceptabel'

World Animal Protection is teleurgesteld door de bevindingen. Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren: ‘Winst maken via de uitbuiting van wilde dieren is onacceptabel. SeaWorld ligt al jaren onder vuur door de dieronvriendelijke praktijken die zich daar afspelen met orka’s en dolfijnen. TUI Group verkoopt wrede attracties die massaal dierenleed veroorzaken als een onschuldig en gezellig uitje. Al dat dierenleed houdt ING in stand. Het is onbegrijpelijk dat ze er niet al lang de stekker uit hebben getrokken.’

Orang-oetans als selfie-object en surfen op dolfijnen

Attracties met wilde dieren zijn gelinkt aan 20% tot 40% van het toerisme wereldwijd. In totaal leven tot wel 550.000 wilde dieren in gevangenschap ter vermaak van mensen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. In het rapport beschrijft World Animal Protection dat olifanten worden getraind voor toerisme, bedreigde orang-oetans als selfie-object worden misbruikt en orka’s en dolfijnen in krappe tanks worden gehouden om tijdens shows met luide muziek trucs te doen voor een joelend publiek.

Kuijpers: ‘Trainers 'surfen' op dolfijnen of laten zich lanceren uit het water. Van kaaimannen wordt de bek dichtgebonden. En apen worden met voer op schoot bij toeristen gelokt voor een foto. Deze vormen van toerisme met wilde dieren zijn dieronvriendelijk, en banken, verzekeraars en pensioenfondsen zouden hier niet in moeten investeren.’