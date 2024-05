Industrie moet schade chemicaliën al bij begin checken

Als bedrijven tijdens de ontwikkeling investeren in maatregelen tegen schadelijke effecten kan dat later kosten schelen, zegt onderzoekster Hedwig Braakhuis. "Je voorkomt dat je de maatschappij opzadelt met problemen, zoals bij microplastics en PFAS." Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) breken niet of nauwelijks af in het milieu en worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.