Indrukwekkende spreeuwendans | Zelf Geschoten

In het najaar verschijnen grote groepen spreeuwen. De vogels verzamelen zich om samen te overnachten. Voordat ze zich settelen op hun slaapplaatsen, dansen ze in grote zwermen door de lucht. Marnella Verschoor filmde deze indrukwekkende 'spreeuwendans' bij de Westeinderplassen.

Spreeuwen verzamelen zich in zulke grote groepen om samen te overnachten. Dit is veiliger, want potentiële vijanden worden zo sneller gesignaleerd. Daarnaast is het voor een rover als een sperwer moeilijker om één spreeuw te vangen in die constant bewegende zwerm. Ten slotte volgen de spreeuwen elkaar ’s ochtends naar goede voedselplekken.