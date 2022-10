Indonesië eist natuurwetenschappelijke Dubois-collectie terug van Nederland

Het topstuk uit de Dubois-collectie, de beenderen van de Javamens, wordt expliciet genoemd. De schedel en het dijbeen werden in 1891 opgegraven door Dubois en waren destijds het bewijs voor de ‘missing link’ tussen aapachtigen en de moderne mens. Nog altijd zijn de beenderen een cruciale schakel in de menselijke evolutie.

Naturalis zegt alle medewerking te willen verlenen aan een onderzoek van de collectie, maar vreest tegelijkertijd dat de unieke collectie in Indonesië niet beter af is dan in Leiden. Daarnaast vindt het museum het verwonderlijk dat Indonesië de natuurhistorische objecten op dezelfde hoop veegt als kunstschatten. In Trouw stelt een woordvoerder van Naturalis: “Kunstschatten zijn natuurlijk met de hand vervaardigd door mensen van de plaatselijke bevolking. Maar van de Javaschedel kun je zeggen: die was niet gevonden als de Nederlander Dubois geen zoektocht had opgezet.”