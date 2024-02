In memoriam Henk Ruseler

Een bevlogen, inspirerende en enthousiaste boswachter is niet meer. Afgelopen week overleed Henk Ruseler, die meer dan 40 jaar lang boswachter in Nationaal Park De Hoge Veluwe is geweest. In die functie was hij regelmatig in Vroege Vogels te zien en te horen, met zijn enthousiasmerende verhalen over de natuur. Een paar jaar geleden werd Henk ziek en moest hij afscheid nemen van zijn geliefde Hoge Veluwe, waar hij al die tijd midden in het gebied gewoond had. Hij verhuisde naar een appartement aan de rand van Apeldoorn, met uitzicht over zijn geliefde park.

De komst van de wolf heeft voor nogal wat beroering gezorgd bij het Nationaal Park: de Hoge Veluwe wil de moeflons beschermen tegen de op die dieren jagende wolven. Maar Henk Ruseler heeft als boswachter altijd al voorspeld dat de wolf een keer zou komen. “Ik heb 30 jaar geleden al geroepen dat ik in mijn werkzame leven nog ga meemaken dat ik bij mijn voordeur op de Pampel sta, en de wolven hoor huilen. En in oktober 2021 kwam ik op een avond thuis, er was een mooie sterrenhemel te zien, ik stond nog even buiten, en tussen de laatste burlende herten hoorde ik in de verte een wolf huilen. Ik denk nou, ik kan sterven”, aldus Henk in een door Vroege Vogels over hem gemaakt radioportret in 2022.

Niet bang om dood te gaan

“Ik denk dat ze het gehoord hebben”, zei een toen al zieke Henk Ruseler in die reportage. “Maar ik kan nu voorlopig nog vanuit m’n appartement nog genieten van huilende wolven. “Het blijft een tikkende tijdbom”, zei Henk over de prostaatkanker die hem te pakken had gekregen. “Het is niet anders, ik ben niet bang om dood te gaan. Voor iemand die z’n hele leven lang met leven en dood te maken heeft gehad, het zij zo. Als het genoeg is, is het genoeg”. Nu is, zoals Henk zelf nog bij leven in z’n rouwkaart schreef: “mijn tocht over deze mooie planeet Aarde ten einde”.

Hoge Veluwe

Vroege Vogels dook 2018 twee dagen onder in deze wildernis van de Hoge Veluwe onder leiding van boswachter Henk Ruseler. We zagen daar de Big Five (moeflon, ree, edelhert, wild zwijn, damhert), we toveren het oude boerenlandschap tevoorschijn, waden door een enorm nat heidegebied en ontdekken waarom zwijnen goed zijn voor vlinders.



In september 2021 maakten we met Henk Ruseler een aflevering van 'Vroege Vogels en andere dieren' over het burlen van de edelherten: