In gesprek met de Noordzee

Het verbaast Baaijens al langer dat we als mens van alles doen met de zee, zonder haar ooit iets te vragen of haar te bedanken. We vissen, we bouwen, we varen, en we winnen olie en gas. Maar zijn al die activiteiten ook in het belang van de Noordzeenatuur zelf? Baaijens wil met haar boek het debat openbreken over onze omgang met natuur. Ze pleit voor een toekomst waarbij de zee een vaste plek aan vergadertafels inneemt en meebeslist. Wat vindt de Noordzee van haar plan?