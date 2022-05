In een klein bootje over de sloot | Achter de Schermen

De Krimpenerwaard is deze week het toneel van Vroege Vogels, waar Menno in Leids accent vertelt wat daar te zien is. Willemijn probeert met de cameraploeg de overkant van een sloot te bereiken, terwijl regisseur Roul een grote groep eenden op het water ziet zwemmen. ’s Avonds worden de tentjes uit de bus gehaald, het is tijd om weer eens te kamperen!