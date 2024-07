In Middeleeuwen kon je als varken of bijenvolk de doodstraf krijgen

Het was een uiterst serieuze zaak in de Middeleeuwen: dierprocessen. Rechtszaken waarbij dieren verantwoordelijk werden gehouden voor hun daden. Of het nou ging om de beet van een hond of een oogst die opgegeten was door slakken, ieder dier kon voor het gerecht gedaagd worden. Sven Gins, PhD onderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen, doet onderzoek naar deze Middeleeuwse dierprocessen en heeft er al zo'n tweehonderd weten op de sporen.