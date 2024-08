Nieuwe natuurbegraafplaats bij Bonnenpolder

De Bonnenpolder is nu nog grotendeels in bezit van boeren. Waar straks een openbaar natuurgebied zal komen, grazen nu nog ganzen op de graankorrels die achtergebleven zijn na de oogst. "Maar ook in het nieuwe plan is een plek ingeruimd voor akkers", zegt ecoloog Rik Vinke van Het Zuid-Hollands Landschap, de aanstaande beheerder van de nieuwe natuur. "Veel akkervogels hebben het moeilijk en daar willen wij een plek voor inruimen."

De Raad van State heeft afgelopen week groen licht gegeven voor een nieuw bestemmingsplan in de Bonnenpolder, bij Hoek van Holland. Op de 154 hectare landbouwgrond zal nieuwe natuur komen, inclusief een natuurbegraafplaats van 30 hectare. Tegen het plan is lang protest gevoerd.

Dertig hectare natuurbegraafplaats

De Bonnenpolder ligt ingeklemd tussen de Staelduinse bossen en de industrie van de Maasmond. "We hopen dat het nieuwe gebied de reecreatieve druk wat zal afhalen van de Staleduinse bossen, want dat is nu een van de schaarse natuurgebieden in de wijde omgeving", zegt de projectleider van Het Zuid-Hollands Landschap, Jochem van Rijn.

De angel van het plan zat in de aanleg van dertig hectare natuurbegraafplaats, door de onderneming Natuurbegraven Nederland. Daartegen was veel protest, maar dat is nu dus door der Raad van State ongegrond verklaard. Het plan voorziet in maar liefst tienduizend graven op dertig hectare, wat eentiende is van de dichtheid op een normale begraafplaats. Om de graven boven het grondwater te houden, moet het gebied worden opgehoogd. "Maar dat zal voornamelijk gebeuren met afgeplagde grond uit het eigen gebied", zegt Van Rijn.

Ree op natuurbegraafplaats © Pleun

Natuurbeleving op een natuurbegraafplaats

Ook over de natuurbeleving op een natuurbegraafplaats bestaan de nodige twijfels. Vinke zegt daarover: "Je zal echt niet het idee hebben dat je op een begraafplaats loopt. Bloemen mogen na een begrafenis maar heel kort blijven liggen en als gedenkteken is alleen een houten schijf toegestaan, die langzaam zal vergaan. Verder lopen er op de dertig hectare van de natuurbegraafplaats straks twee full-time natuurbeheerders, dus dat wordt zo'n beetje het best beheerde stuk natuur in de wijde omgeving."