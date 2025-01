Importeur Volkswagen wijzigt advertentiebeleid Nieuws • 13-11-2008 • leestijd 1 minuten • bewaren

Milieudefensie en Pon's Automobielhandel, importeur van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda in Nederland, zijn afgelopen woensdagmiddag overeen gekomen dat in de toekomst advertenties voor auto's van Pon duidelijkheid geven over brandstofverbruik en COv(2)-uitstoot. Milieudefensie dreigde eerder deze week met een rechtzaak als Pon zou weigeren haar advertenties en affiches aan te passen.

Volgens Nederlandse en Europese regels moet informatie over het verbruik en de uitstoot van auto's duidelijk leesbaar en begrijpelijk vermeld worden in advertenties en buitenreclame. Pon erkent dat zij zich in de praktijk niet aan deze regels houden, maar heeft beloofd hun advertentieopdrachten te wijzigen. Meta Meijer, campagneleider Verkeer van Milieudefensie: ''We zijn hoopvol over de nu gemaakte afspraken. Samen met Pon gaan we de nieuwe advertenties bekijken. Als deze voldoen aan de regels, is er uiteraard geen rechtzaak meer nodig.''

Pon is niet de enige autofabrikant die zich niet aan de regels houdt.

Meijer: ''Vrijwel alle advertenties die wij onderzocht hebben, van tientallen verschillende merken, voldeden niet aan de richtlijn. Laat de rest van de industrie een voorbeeld nemen aan Pon. Uiteindelijk moet iedereen zich aan de wet houden.''